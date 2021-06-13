醫護防疫壓力大又辛苦，大家要有同理心、體諒心！國軍新竹地區醫院1位護理師12日因勸阻病患家屬防疫情期陪病限1人、禁探病，竟遭家屬咆哮、刁難，甚至強拍工作證，威脅投訴，該名護理師一時情緒低落自殘，所幸無生命危險，之後還對自己的行為感到內疚。

該名護理師向媒體投訴表示，12日晚間她到病房巡房時，發現1名移工看護與家屬同時在裡面陪伴、探病，當下她向對方表示，目前防疫3級警戒期間，醫院全面禁止探病，陪病僅限1人。但家屬當下只表示了解，卻仍繼續探病，後來又有2名家屬趁護理師們忙碌不察進入病房。

護理師發現後再次勸導，家屬卻情緒激動、哭泣，讓護理人員很為難，只好讓其進入，與裡面家屬輪替。

之後有別的護理師發現該病患家屬探病情事也上前勸導無用，此自殘的護理師就上前再次勸說，但對方卻沒給她開口的機會，家屬還咆哮指責，並拿著5天前PCR檢測單，要醫院承擔他們自費採檢的費用，讓她一時害怕不知如何反應，也不知道如何求助。

之後自己越想越委屈，情緒低落之下一時激動自殘，不過，事後自己也覺得處理方式不好，雖對媒體投訴，也表示自己當下的一時衝動造成許多人的擔憂及不捨，自己也很內疚。

院方則證實有此事件，但詳細狀況還在了解當中，未表示意見。

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