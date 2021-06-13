台北市昨快篩陽性率1.3％創新低，市長柯文哲13日分析，熱區慢慢減少，變成潛伏性感染源在北市各地區，全台灣也是一樣，現在變成要出動游擊隊，把潛在感染源一個個處理掉，對確診者做精確疫調圈起來快篩、做PCR，陽性率可達20％，這大概是未來1個月最重要工作。

柯文哲今午主持疫情記者會指出，快篩陽性率是反映一個城市染狀況最快的情況，昨天降到1.3％是新低，但從以前觀察，假日會比較偏低，昨天開始端午節連假，數目可能比實際的低，因為還是有算百分比，雖然陽性數在下降，百分比也是下降，所以可見北市疫情趨緩，但分散在各地。

他表示，目前北市熱區慢慢在減少，變成潛伏性感染源在各地，全台灣也是一樣，新的階段變成要以游擊隊把潛伏感染源一個個處理掉，一般來講普篩，陽性率只有1％做普篩效果不大，若依確診者疫調去圈出來做快篩、PCR比較有效，陽性率可以到20％，但也相當花人力。

柯文哲強調，抗疫行動以確診者為中心的熱點消滅戰，這大概是未來1個月最重要工作，隨確診者下降，居家隔離人數也趨穩，慢慢會下降，確診減少居家隔離人數也會少，但會慢差不多2周，現在對整個疫調系統壓力還是滿大的。

他說，雖然疫情還在進行，但希望市民生活要跟著變化，台灣人上市場不太喜歡拖菜籃車，在美國住過的人都知道，周末到超市一次買1、2周的量，盼北市民在很多生活習慣改變，零錢也可自己準備好，因為人家拿回去還要泡漂白水，南門市場啟用同時可檢查體溫、實聯制、入場人數的機器，昨天3台處理2000多人次，效率很高，人流管制也要現代化。