上星期，韓國中央日報曾經報導，韓國宇航(KAI)在 4 月 9 日展示的第1架KF-21「獵鷹」原型機，已經全部拆除，令外界懷疑韓國新戰機發展是否面臨挫折。不過新的報導則稱，KAI現在正在組裝新的5架原型機。

防衛世界(Defense World)報導，韓國宇航在前幾天同意《韓民族日報》（The Hankyoreh)進入KF-21戰機的生產工廠，他們拍攝到正在組裝的2號到5號原型機，其組裝進度各有不同。至於第1架原型機的現況則沒有透露，僅說「目前在生產線對面的建築物中」。

先前有報導，KF-21的1號原型機在完成新機發表會後就被拆除。(圖/KAI)

報導稱，生產線上的第2架原型機已經相當完整，它已裝上鼻錐和機翼，另外有一些飛彈模型正被放置在飛機旁邊，據說2號機的主要測試工作，就為了檢查飛彈是否可以正確掛載在戰機上。

這篇報導顯然是為了平息上星期，有關於 KF-21首架原型機已被拆卸，以及研發進度出現延遲的官方解釋。然而，由於1號機沒有被拍攝到，而且官方也沒有具體說明它的現況，因此這部分仍然是可以討論的話題。

KAI表示，KF-21的首飛時間仍定於2022年進行，至於整個研製過程，預計還要到2026年才會進入量產。 印尼是目前唯一的合作夥伴，根據與印尼的協議，韓國會將向雅加達方面交出1架原型機，後續也會提供相關技術，支持在印尼生產戰機。

韓國空軍計劃到 2028年收獲40架 KF-21，到 2032年再取得 80 架。