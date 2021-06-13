上個月在LPGA次巡賽Symetra Tour勇奪冠軍、取得隔年LPGA參賽資格的高爾夫女將李旻，因為參賽順序往前調整，因此本周可以參加LPGA美迪惠爾錦標賽，並在三回合打完站上領先位置，她表示只是盡量打出自己內容、打得更聰明，才能有好成績。

李旻靠著第15洞和第17洞的博蒂，小幅拉開和韓裔美籍選手姜孝林、芬蘭球員卡絲特倫（Matilda Castren）的差距，她說：「我只是試著打出自己的內容，聰明面對球場上的考驗，因為這座球場相當難打，我很專注在球上果嶺後位置。」

ESPN指出，若李旻最終在美迪惠爾錦標賽奪冠，將是第一位贏得次巡賽冠軍後，隨即在LPGA巡迴賽獲勝的台灣球員，對於紀錄李旻謙虛回應：「我沒有特別去想創紀錄或是打破紀錄等事情，就是專心比賽就好，只要我順利揮發，一切好事和記錄就會隨之而來。」

5月底在純絲錦標賽斬獲個人LPGA生涯首冠的徐薇淩，在美迪惠爾錦標賽三回合打完以總計高於標準桿1桿的217，暫時並列第39；今年5度參賽的韓裔美籍名將魏聖美，終於第一次闖進後後兩回合決賽，第三回合拚出個人本季單回合最佳的69桿，總桿數也是217桿，並列第39。