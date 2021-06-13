臉書「靠北護理師」有人發文「台大醫院要蓋牌到幾時？」，指院內多個單位有人確診。台大醫院回應確實有護理師確診，但已處理完畢。指揮中心則說，5月17日起全國醫院的醫護人員每周都要進行PCR核酸檢測，過程難免會發現有人確診，但醫院都要依SOP（標準作業程序）處理，因此不會有隱匿或私了的情形。

臉書「靠北護理師」有人發文質疑台大醫院7C、7AB、1A1、急診、EMT等單位都有人確診，但因為院方未充分公開資訊，造成人心惶惶。

台大醫院表示，7C及7AB是有一兩個護理師感染，都已經處理完畢；1A1是急診室的加護病房，發現一名書記感染，匡列了很多人，也把整區重新消毒；14C是偏向綜合科一般病房，確實有外籍看護感染。

指揮中心醫療應變小組副組長羅一鈞表示，台大醫院5月25日有1位護理師與幾位病患確診之後，後續可能一些接觸者會再出現陽性的情形，目前為止，有4位護理師以及1位清潔人員有確診，其他病患或看護也有確診。

羅一鈞坦言，台大醫院確診案例匡列範圍蠻大的，也需要比較久的時間追蹤，主要是因為萬華疫情爆發後，台大與北市聯醫系統為第一波收治病患的醫院，可以說是社區感染導致出現院內確診的情形。

羅一鈞表示，5月17日起，全國醫院每周均要對醫護人員進行PCR和酸檢測；同時對於入院病患及陪病者，也是都要每周PCR檢測，過程中就會發現新的確診者。指揮中心對此都有掌握，也提供相關SOP要醫院遵循，包括相關人員如何匡列，打過一劑或是兩劑的醫護如何減少上班或是輪流上班等，相關資料也要呈報指揮中心的系統，因此大家擔心的隱匿、私了，都不會發生。

指揮中心指揮官陳時中說，醫院不管對於新住院的病人或是新的篩檢都很努力在做，主要就是要保護醫院的量能和病人的安全，醫院也很明白有個案時，即時的疫情調查，把接觸者匡列起來，就可以把醫院保護好。