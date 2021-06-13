彭文正爆「蔡英文偷打輝瑞疫苗」 陳時中：尚待證實，但講這話過分了

媒體人彭文正於網路直播上爆料，總統蔡英文偷打輝瑞疫苗，總統府發言人張惇涵嚴正表示，這是不折不扣的謠言，蔡總統、賴副總統目前皆未接種疫苗。

高端新冠肺炎疫苗二期臨床實驗成功解盲，今年5月20日，總統府發言人張惇涵也曾於總統府新聞中心線上說明，正、副總統未來會施打國產疫苗「計畫並沒有改變」。不過彭文正今天在網路直播「政經關不了」爆料，總統蔡英文自己偷偷打了輝瑞疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗。

他強調，自己掌握消息來源，並力勸周遭親朋好友，絕對不要打國產疫苗，也呼籲台灣有能力的人，趕快出國打疫苗。他感慨台灣人真的很悲哀，政府「壞也就算了，還演戲裝死。」

張惇涵表示，總統、副總統願授權由中央流行疫情指揮中心調閱相關接種紀錄，公布於國人，以昭公信。也請有心人士停止造謠，呼籲社會各界勿以訛傳訛，避免觸法。

他說，總統府已多次說明，任何對防疫工作有正面幫助的事，總統和副總統都願意配合，一旦國產疫苗研發成功，總統、副總統也願意施打，目前這項計畫並沒有改變。