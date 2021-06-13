基隆市逸嘉老人長期照護中心12日有9住民、1工作人員確診，皆為無症狀，CT值約10至20左右，傳染力強，市長林右昌表示，目前中心還有32人，已研議降載計畫，並升級監控，未來每3天針對人員實施1次PCR篩檢，防堵疫情蔓延。

基隆昨新增16例，其中有10例是逸嘉老人長期照護中心住民、工作人員，目前已收治在長庚醫院及部基醫院，接受醫療照顧，林右昌指出，現階段初判感染源是日前有住民至洗腎診所治療時染疫所致，他提及，照護中心現在還有25名住民、7名工作人員，正進行降載計畫，減輕環境壓力。

由於照護中心確診者皆無症狀，1採陰性，多次採檢後才轉為陽性，媒體提問篩檢上是否出問題，對此，林右昌說，國內外有很多相同案例，病毒非常狡猾，不能輕忽，衛生單位也依據中央指示執行加強版管理準則，每3天針對住民與工作人員，進行PCR檢測，防堵疫情，他強調，現在基隆針對養護中心採檢作業是全國數一數二嚴謹的城市，希望能盡早發現病毒，阻絕傳播鍊。

林右昌坦言，無症狀確診者是目前防疫上最困難的地方，個案容易在不知情狀況下，將病毒傳染給家人、周邊親戚朋友等，因此，他呼籲，基隆現在採檢能量充足，市民若自覺風險疑慮、不舒服，可以主動跟篩檢站聯絡進行採檢。