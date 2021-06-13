32歲大陸女星張天愛因主演古裝網劇《太子妃升職記》爆紅，美艷外型加上高挑身材，讓她受到不少粉絲喜愛，不過人紅是非多的她，接連爆出整形、私生活混亂等負面傳聞，還有指她背後有金主撐腰，近日，她難得在節目回應此事，高EQ回答獲得網友讚賞。

張天愛近日上陸綜《姐妹俱樂部》時，主動提及背後有金主傳聞，她坦言這件事很困擾自己的團隊，但她卻跟團隊說不用解釋，「這種東西讓我很有安全感，就你懷疑我有金主，就有金主吧，反正這樣的話很多人是不是就不敢欺負我了。」此話一出，不僅現場來賓都笑了，大方得體回應更登上微博熱搜。

張天愛回應金主傳聞。(圖／翻攝自微博)

網友見狀相當佩服她內心強大，「這種心態蠻正確的，就是要做到心如止水」、「就喜歡她的性格」、「這樣做太對了，有些事不需要解釋的」。其實，張天愛2018年就曾被微博博主以「張天愛R環（指乳環）？」「張天愛自食其果」等文章爆料她的私生活。

文章指出她演技不如人只能靠賣弄性感，還勾搭上大佬金主，「張天愛R環是金主讓她穿的」，並表示她走紅後拉黑了以前同學，種種言論被張天愛的公司團隊稱捏造抹黑，一狀告上法院，要求賠償人民幣50萬元，最終民事訴訟判決出爐，判對方賠償人民幣2.9萬，並且公開道歉。