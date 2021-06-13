台北市13日開放85歲以上長者網路預約施打疫苗，經統計至下午3時，已有2萬6591人預約，101處院所額滿，市長柯文哲強調，網路預約可讓醫療院所好準備，因為1瓶疫苗可施打10人，萬一只來2個人，總不能全部給那2人，另外他從網路IP發現很多是在外國，在國外的民眾可趁這時候和父母講講話。

今天北市開放網路預約施打疫苗，柯文哲指出，網路系統有通過考驗，統計到下午3時，85歲以上長者已有2萬6591人預約成功、101處醫療院所額滿。

由於不少縣市都是對長者發送通知單，柯文哲為北市推動的網路預約政策辯護表示，網路預約好處多，可以省下人力，避免施打疫苗者群聚，等候時間也短，對醫院來講好處更多，名單有了，電子病歷可先準備好，疫苗每開1瓶要打10個人，若只來2個，總不能其他8人份全部給那2個人，「這是疫苗不是補針」，也可減少浪費，明天還有一天時間可登記，有2萬多個名額，還沒上網登錄快上網。

柯文哲還說，他看了一下預約的網路，很多IP是在美國，還滿有趣的，美、日、香港都有，民眾平常沒有和父母講話，這時候可以趁機聊聊天。

他提到住在北市的非台北市民，因為有多少人也不知道，所以將開放這些長者登記，再安排去哪裡施打，提醒長者可以打還是打啦，打疫苗不是萬靈丹，不保證不會感染，但抵抗力可以變強，好處大於壞處。

副市長蔡炳坤補充說明，今天每位85歲以上長者都會收到通知單，告訴長者怎麼上網預約，若沒辦法上網，也已經安排好了，沒辦法上網預約的長者安排在16日下午、17日上午，哪個時段到哪個醫院施打都有詳細說明，若預約完成就按預約去打，沒上網就按通知單去打。

他指出，中央對雙北地區增加10％疫苗，讓我們鬆一口氣，規畫時疫苗有限，這些量給我們後，非北市民85歲以上長者，請在15、16日就到區公所、里辦公室登記，市府知道數量匯整後即安排施打，最快17日開打。