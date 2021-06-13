有些事情要發生很看氣氛，例如男女之間談戀愛或激情一場都是，但有些行為實在很不適合在這過程中出現，資深媒體人林裕豐就在節目中分享，有名男性友人，帶某任女友回家恩愛，做到一半換姿勢時，男方突然做了一件事情，讓女方又嚇又怒，氣到當場穿衣服走人。

媒體人林裕豐曾在《新聞挖挖哇》節目中，分享一起親近朋友親身經歷的糟糕性愛體驗，他表示這名男性友人有嚴重潔癖、強迫症，很愛清潔人家的腳底板，尤其是去他家裡作客，這位朋友清大家腳底板就算了，等客人走後，他還對家裡的比利時進口木質地板大清潔，朋友們都覺得這有點過頭了。

更扯的是，他對不修邊幅的男生朋友這樣做就算了，連女性朋友到他家玩，他也要拿酒精消毒對方的腳底板，接著用全新的白色毛巾擦拭乾淨，因此嚇跑過很多女生，更有一次，這位強迫症朋友終於跟一個女生發展到比較深入的階段，邀請對方來家裡，培養出浪漫氣氛後，兩人自然地往床上移動，過程中朋友一直在內心告訴自己不要在意腳底板，但換姿勢時就破功了，他忍不住暫停了動作，拿了酒精幫女伴消毒，讓對方傻眼驚呼：「你神經病啊？」，氣到當場穿上衣服走人。

林裕豐跟一票朋友聽聞這件事後，既傻眼又無奈，後來這名朋友一直在找方法克服強迫症的問題，朋友們也幫忙給建議，希望能杜絕慘劇再發生，例如可以請女生進來後穿襪子之類，可以轉移注意力，不然照這樣下去，這位朋友永遠都沒辦法改善人際關係。