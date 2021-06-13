媒體人彭文正於網路直播上爆料，總統蔡英文偷打輝瑞疫苗，總統府發言人張惇涵嚴正表示，這是不折不扣的謠言，蔡總統、賴副總統目前皆未接種疫苗。不過，即使總統府證實正副元首都尚未施打疫苗，但為了避免感染源自外部，讓國家中樞限於染疫危機，國安人士證實，平常與正副元首最近距離接觸的國安特勤人員，均已全數施打疫苗完畢，確保維安對象萬全。

根據國安人士表示，國安局特勤中心負責執行正、副元首及行政院長維安任務的特勤軍警人員，在5月中旬開始起就陸續施打，目前均全數施打完畢，以避免與維安對象近距離接觸，導致國家中樞身陷染疫風險，造成國安危機。

據了解，國安局特勤中心在去年疫情開始，就已研擬安全計畫，為確保國家正副元首安全，早已規劃針對特勤隨扈施打疫苗，並先期向衛福部申請並獲得核准。

國安人士表示，在5月中旬疫情大爆發前，當時國人尚未積極有施打意願，疫苗還有庫存數量，特勤中心立刻進行先期佈署規劃，依據勤務特性，與正副元首及行政院長勤務接觸距離與密度，分批由總統府侍衛室、總統永和警衛室、副總統萬里警衛室、行政院長金華警衛室的人員依序施打。

至於其餘特勤中心、國防部警衛大隊等維安人員，排序則稍微在後。據了解，在第一線人員施打過後，疫情突大爆發，疫苗需求大增且極度不足，因此第二線人員期程稍有延遲，但是根據國安人士表示，目前分批施打後，在5月中至6月初已全數施打完成。