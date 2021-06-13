被封「最正主播」的年代新聞主播葉映彤，昨（12日）突然在臉書跟粉絲道別，原來她考量跟丈夫長年分隔台灣、上海兩地，加上合約將到期，決定放下工作，飛到對岸相會。

壹電視日前驚傳攝影師在公司猝死，檢驗後發現生前確診新冠肺炎，連續兩天的快篩，壹電視與同棟大樓辦公的年代各有一名員工PCR陽性確診，已協助後送集中檢疫所，衛生局正在做疫調。身為年代主播的葉映彤，無預警在昨（12日）閃電辭職，「讓我任性一次，映彤決定暫離主播台。」她表示上周公司才經歷疫情風波，但離職的決定已醞釀一段時間，因為她婚前與老公談了3年遠距離戀愛，2019年結婚後繼續維持分隔兩地的模式，在年代播了近4年的午間新聞，就有2年沒跟老公相處，還好夫妻倆的個性正面又樂觀，「因為我們知道大家對抗疫情都不容易，而且有比我們更辛苦的人，所以真的真的沒有什麼好抱怨的。」

眼看與年代的合約將在6月底到期，葉映彤思考要不要飛到上海找老公，「這個星期五播完之後，就會暫時、稍微休息一下，就算我飛去老公那邊，會持續地跟大家報告近況。說再見真的是滿難的，但是我相信在這個狀況下，不是要再見，而是後會有期」講到感性的地方，葉映彤難掩心中的不捨，淚水盡在眼眶中打轉。

許多網友得知葉映彤將離開主播台，即便有些捨不得，還是祝福她一路順風，「生個寶寶再回來主播台」、「感謝一路有妳陪伴的中午時光，先把老公顧好是真的」、「該好好休息一下了，等妳回來喲」，剛從壹電視離職的主播李美萱也留言：「祝福映彤，不會任性啦，人生到不同階段會有不同的任務，完全支持你的決定，放膽去做一切都會很好的，我和你想的一樣，加油，深深祝福～」