各部會紛推出紓困專案，但亂象層出不窮。國民黨立委李貴敏今日表示，有太多網友反應，但政府態度消極，一副要民眾備妥所有文件資料再去申請、核可的官僚心態可議，更有人質疑，過去的經濟條件或收入能反映現實的經濟困窘嗎？呼籲中央採納普發一萬元現金的建議，解民眾燃眉之急。

李貴敏指出，日本、新加坡、香港發放紓困金，都不排富。因紓困是救急不是救濟，基於便民與擴大補助範圍，廣發現金紓困才是最迅速，對民眾幫助最直接的應急方式，也最公平，「台灣為何不能比照辦理呢？別讓經濟弱勢勞工或自雇者成為紓困孤兒，普發現金才是及時雨！」

李貴敏表示，有至民眾甚至連勞工紓困貸款都無法申請，但這些問題政府知道嗎？全民關在家，支出增加，巧婦難為無米之炊，這些痛苦又看到誰來解決呢？越來越多無薪假或資遣員工的衝擊，各行各業被迫停業比比皆是，跨行業、非典型就業的勞工、經濟弱勢者，被迫在家防疫或隔離，穩定收入被迫減少，甚至零收入，急需幫忙。

李貴敏嘆，疫情之下，人人都是受害者，但政府官僚習氣依舊，推託怠惰、自大驕縱，充分凸顯了錯誤政策比貪汙還嚴重，更足以把人民帶往難以承受的險境，難怪外媒痛批「自滿的官僚拖累台灣防疫」，也正因政府的官僚心態、老大心態，所以完全無法因應動盪迅速的疫情與社會經濟情勢。

全民苦等疫苗現象，也讓李貴敏質疑「政府承諾的疫苗到底在哪裡」，如真有足夠的疫苗，還會有人想偷打嗎？嚴重疫情威脅下的雙北民眾會抱怨疫苗分配不夠嗎？備齊足量疫苗不正是中央政府的責任嗎？難道在台灣，想活下去變成了一種奢侈？批評政府毫無超前部署，還凡事甩鍋、凡事政治化、資訊不公開，更不願意讓民間幫忙，結果人民就是苦無疫苗保護，自然亂象紛呈。