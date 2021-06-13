昨天凌晨足球場上發生一件震驚全球事件，歐洲國家盃足賽B組丹麥與芬蘭之戰發生驚悚狀況，丹麥球星艾瑞克森(Christian Eriksen)在比賽第42分鐘時，突然於接應邊線球時倒地，比賽立刻暫停進行CPR(心肺復甦術)等急救。而事發當時，英國廣播公司《BBC》並未切斷直播或將畫面傳回轉播室，選擇繼續直播急救畫面，此事迅速引發外界不滿，而《BBC》已對此道歉。

BBC apologises for coverage of Christian Eriksen's on-field treatment https://t.co/AdOzlHqHJ1 pic.twitter.com/Z4WnJ1vcQ2 — Mirror Football (@MirrorFootball) June 12, 2021

一位網友說道：「這是非常可怕的場景，為艾瑞克森祈禱，那些為隊友圍成一堵牆的丹麥球員表現很好，但《BBC》卻一直在播出他昏倒還有後續搶救的畫面，非常可恥！」

還有網友說：「《BBC》沒控制球場上攝影機，他們可以這麼做，也該這麼做，該更快將畫面切換，在他接受心肺復甦術時，所有負責將鏡頭拉近，拍攝他臉部和妻子崩潰的人都該立即被解雇！」也有人說：「在艾瑞克森一動也不動躺著時，《BBC》人員推近鏡頭拍攝他的臉，然後又將鏡頭轉到他妻子崩潰狀況，他們必須面對一些責任。」

而《BBC》也發佈了道歉聲明，《BBC》發言人表示：「我們每個人都希望艾瑞克森能夠平安且完全康復，我們向所有因播出畫面而感到不安的人道歉。」但隨後又宣稱：「當時足球場的轉播是由作為東道主的歐洲足總所控制，比賽一暫停時我們就盡快停止了報導。」

真不知道《BBC》這回是否真心道歉，還是只推托責任到歐洲足總身上，因為媒體業確實需要更多焦點鏡頭來吸引觀眾收看，不過當時艾瑞克森搶救畫面非常危急且驚悚，加上還有妻子在一旁擔憂哭泣，這畫面或許真的不太適合現場直播。

所幸艾瑞克森之後並無大礙，他的經紀人向媒體表示，他已跟艾瑞克森的爸爸聯繫上，「他可以呼吸，也能夠說話。」確定他已經恢復意識，丹麥隊也透過聲明表示，艾瑞克森已被送到哥本哈根的醫院，接受更進一步的檢查。