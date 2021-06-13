端午連假高速公路湧現車潮。（圖／高公局即時影像）

國內疫情嚴峻又適逢端午假期，政府為避免民眾返鄉，採國道匝道管制，卻造成國道空盪，匝道回堵大塞車，民眾罵翻。而交通部政策擾民，也在網路上引起許多網友的反彈，不少網友紛紛指責蔡政府和交通部的政策有問題，並質疑交通部到底在想什麼。

因為國內疫情仍未緩和，端午連假為避免民眾返鄉，交通部祭出嚴格匝道儀控管制，盼阻礙民眾返鄉，反而苦了上班族與物流業者，許多交流道都出現大塞車的情況，民眾塞在路上動彈不得而抱怨連連。

此事也在PTT上引起網友熱議，不少網友紛紛痛批，「政府真的廢了」、「這政府都沒在負責的是嗎？不用道歉嗎」、「讚拉，連救護車都卡，這就是我們的政府」、「要後送的救護車被卡死，感謝政府捏」、「這方式真的超蠢的 這白癡政府到底在想什麼」、「厲害了政府，整人政策連發」。

更有網友直接批評交通部，「交通部長想升官想到瘋了」、「交通部怎麼換都是這種咖，沒救了」、「交通部應該就是這政府重表面行銷的官僚」、「交通部長在想什麼？這種政策也敢實施」、「交通部負責製造塞車，我到底看了什麼」、「這交通部長要是在玩模擬市民 城市早就暴動失火了」、「交通部整個打掉重練算了」、「交通部整個失靈，失能」。

還有些有則揶揄，「作秀作過頭了哈哈哈哈哈笑死」、「救護車本來就可以跑路肩 官員是在說幹話」、「官就擅長講幹話，彈性到哪？開放到哪？累的還是交管」、「我朋友1450六日要上班被卡在那邊都罵爆」、「滾動式調整！是新招嗎？」

此外，面對民怨，行政院長蘇貞昌今日(13)表示，已降低雙鐵、國道客運80％以上運量，也降低60％以上國道車流，會再要求交通部調整，讓一般車輛、民生物流可以順利進出匝道。