台北市聯合醫院持續一至三類人員接種疫苗，台北市長柯文哲13日上午前往和平院區視察，也順路探班妻子疫苗門診醫師陳佩琪，柯文哲在台北市防疫記者會上被問到，探班時和陳佩琪說了什麼？柯文哲表示自己對陳說，「大家都很辛苦，妳該上去也要上去」。

柯文哲指出，為了要因應下周二，給台北市長者打疫苗，所以要在假日前把第一至三類人員打完，聯合醫院同仁辛苦了，陳佩琪作為聯合醫院同仁，本來就有義務上陣。

柯文哲對陳佩琪說，妳該上去也要上去，每個人都盡責任，大家都很辛苦，妳該上去也要上去。