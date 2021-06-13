本土疫情嚴峻，全台各地都相繼出現確診病患，叫民眾內心惶恐，為防染疫，只好處處提高警戒，留意自身健康狀況，但也因此傳出許多烏龍虛驚，好比日前一名女網友，因為吃一口烏龍麵後驚覺「沒味道」，嚇得以為自己因確診喪失味覺，於是不斷回想過去幾天生活足跡，豈料下一秒真相讓她忍不住飆出髒話，並PO網抱怨，引來全場網友爆笑。

原PO吃一口烏龍麵發現沒味道，嚇得以為自己染疫確診。（圖／臉書_爆怨2公社）

根據臉書社團「爆怨2公社」該文指出，女原PO日前吃烏龍麵時發現沒味道，當場嚇壞，深怕自己因染疫失去味覺，遂開始回想連日來的足跡，想著想著，原PO轉身再吃了一口韓式泡菜，一瞬間她不禁脫口而出「X，有味道！」驚覺根本是烏龍麵調味有問題，戲劇化的發展讓原PO當下哭笑不得，苦中作樂表示「老闆，你的烏龍麵是怎麼煮到有醬色沒味道的？」

貼文一出，隨即引起網友熱議，不少人打趣的為烏龍麵老闆聲援，直呼「老闆虛晃一招，時時刻刻提醒大家需要注意自身健康」、「老闆希望你吃清淡一點」、「一點點點醬油加水，就可以成就上色無味」，還有人關心起原PO，表示「辣不是味覺，是痛覺，所以還是要注意」、「平常喝全糖，突然喝無糖飲料概念」。

此外，更有網友分享自身類似經驗，提到「我懂，前兩天買的酸辣湯也沒有平常的酸辣勁，害我整個早上一直疑神疑鬼，時不時的拿精油出來聞一下確認自己有沒有事」、「我都會吃辣的來看看是不是真的味覺有問題，嚇死自己了」、「前陣子也是喝一口珍奶發現不甜，馬上跑去咬檸檬」、「這時期吃到忘記加鹽的清淡菜真的會嚇傻」、「笑死，我只要出門一下就覺得喉嚨痛同樣心態」。

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