南投縣端午連假傳統市場冷清，人潮約僅5、6成。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣各傳統市場端午連假人流銳減，南投縣府建設處長李正偉今天表示，全縣20多處傳統市場由各鄉鎮市公所宣導分流、一次購足及採買時間1小時等防疫訴求，端午連假2天來的傳統市場人流一反往年的人頭鑽動，僅約為最近假日的5至6成。

李正偉指出，中央疫情指揮中心在6月6日宣布「傳統市集、夜市加強人流5大管制措施」，縣府即函文各鄉鎮市公所督導強化管制，包括人流管制、一次購足、分流、限制1小時消費時間及實聯制等防疫措施，各公所在端午節前也到市場加強宣導。

李正偉表示，各公所推動傳統市場防疫以勸導為主，廚的市場內，對於周邊「擴大管制區段」包括流動攤販等也要納入宣導。李正偉表示，根據各公所回報，南投縣共約20多處傳統市場在端午節連假前2天的人潮明顯減少，人流僅約疫情期間假日的5、6成。

他並指出，傳統市場是新冠肺炎確診者的熱門足跡，會阻卻民眾沒事逛市場行為；民眾有採購需求時，防疫措施配合度也會相對提高。此外，今年端午節因疫情而節慶味趨淡，除政府宣導不返鄉過節外，也受婆婆媽媽在端午節前配合一次購足、業者紛紛推出肉粽外帶或宅配受歡迎等原因影響。