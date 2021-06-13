民眾黨立委邱臣遠 (吳家豪攝)

蔡總統日前才在臉書表示，疫情當前，不分黨派，病毒才是共同敵人，中央地方要合作，未料網軍攻擊仍不斷，今日甚至出現「保加利亞」網軍攻擊台北市長柯文哲疫苗施打遠遜高雄市長陳其邁。民眾黨立委邱臣遠今日接受電訪表示，執政黨不要人前手牽手、人後下毒手，防疫優先，請停止綠營網軍攻擊政敵。

蔡總統在本月9日於臉書發文表示，已致電新北市長侯友宜，表達中央會全力支持，病毒是我們的共同敵人，中央及地方合作，不分黨派。

但今日卻有網友在PTT發文，並附上精美製作的「北高市長接種方案比一比」圖卡並表示「萬華管理到變成破口就算了，疫苗分配分到好心肝權貴也算了，結果現在叫你算個人數，簡單的加減法，有那麼難嗎，高雄都寫好考卷給你抄了，學一下吧，從疫苗施打，真的可以看出台北行政能力遠輸高雄。」

不料文章一出，即有鄉民發現發文者的IP位置來自「保加利亞」，明顯是使用VPN跳板跨國變換IP再發文，企圖隱匿IP行蹤。

鄉民對此紛紛表示「謝謝保加利亞人這麼關心台灣」、「假日還要上班辛苦你了」、「你的標題太明顯了，怕別人不知道你是網軍嗎」、「台北市衛生局忙著救人，高雄市閒到鬥人是吧」、「民進黨現在也只能拉抬台南高雄，其他準備放棄了，等2022就知道了」。

邱臣遠說，現在應該是全國防疫團結一心的時刻，執政黨在檯面上不斷到處說「團結一心、同島一命」，卻是人前手牽手，人後下毒手，實在很感嘆，現在只能希望執政黨立刻停止網軍攻擊，做好防疫，別再搞鬥爭。