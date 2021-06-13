日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，中央12日陸續撥配到各縣市，但疫苗施打與分配引發口水戰，台北市長柯文哲怒批中央資訊不對稱、與高雄內線交易，高雄市長陳其邁13日在防疫記者會上回應「沒有內線，只有基層同仁奉獻」。

高雄此次獲配8萬劑疫苗，但台北市長柯文哲怒批中央「資訊不對稱」，高雄先前就知道從87歲開始打，並準備發施打通知單給長者，而北市府則是11日傍晚才知道此波分得7萬劑疫苗，暗指中央與高雄內線交易，高市府衛生局則回嗆這是簡單數學問題，沒高深學問。

而陳其邁13日在防疫記者會上對柯文哲「內線交易說」做出回應，他表示，沒有內線，只有基層同仁奉獻，還有基層同仁的同心努力，高雄市比台北市多9萬人口，土地面積也比台北大了11倍，土地幅員遼闊加上人口結構老化，當然要先提早做準備。

陳其邁表示，由於此次是第一次開放75歲以上的社區民眾施打疫苗，他也接到許多民眾反映，子女在外地工作，煩惱家中長輩施打疫苗的相關事宜，他認為他當市長就必須將心比心，把大家照顧好，所以他交代同仁，長輩打疫苗這件事，只許成功不許失敗。

陳其邁指出，6月9日高市府訂定好75歲以上長者施打疫苗的相關原則後，市府民政局、警察局、村里幹事全員動起來，只花3天就將疫苗施打通知書發送到每位長輩的手上，目前也在安排長輩搭計程車打疫苗的相關事宜，不必讓大家操勞，讓每個人都可以得到很好的服務，這才是政府存在的目的。