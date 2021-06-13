台中市新光三越中港店11日因一名櫃姐確診，已連續三日休館。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

新光三越台中店11日爆發櫃姐確診，業者依規定閉館清消，台中市政府也立即成立前進指揮所為該館員工消費者等高風險者進行篩檢，累計3日已有1009人完成篩驗，也全為陰性，中市新聞局長黃國瑋表示，目前研判可以鬆一口氣了，應該明天（14）日就可以復業。

新光三越中港店1樓香奈兒化妝品專櫃小姐在10日確診，消息一出，讓許多消費者都相當震驚，館方10日深夜緊急宣布閉館清消，並配合衛生局進行疫調，召回足跡重疊及工作人員進行篩檢。

中市衛生局長曾梓展指出，台中市11日即到該百貨成立前進指揮所，當日將該名櫃姐所接觸的同事、消費者以及地下一樓到二樓高風險工作人員218人進行篩檢全都是陰性，而也有 107人在醫院採檢，6月12日也有614人在醫院篩檢站採檢，6月13日上午在醫院篩檢站篩檢65人，總共篩檢1009位採檢全為陰性。

6月12日中市衛生局也透過實聯制資訊，針對9日到10日三天內到新光三越的6801位消費者發出細胞簡訊，呼籲他們應自主健康管理14天，出現症狀或有疑慮可以到社區篩檢站篩來，累計單日全市有1466人到醫院篩檢站採檢也全都是陰性；因而研判可以鬆口氣，預估該百貨明天（14日）就可復業。

另，針對國軍台中總醫院一名護理師打了疫苗仍確診，造成該院從10日起停止門急診、住院服務；曾梓展表示，該專案，目前採檢確診者周住家人3人、醫院工作人員849、外包廠商與清潔人員83位、病患及陪病家屬338位，全部1273位PCR篩檢都是陰性，該院也預計在15、16日再篩一次，如果沒有問題就可恢復門急診及住院服務。