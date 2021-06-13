國產疫苗有望在暑假期間上市，但未進入第三期臨床實驗，其保護力引起國人擔憂。國民黨立委兼黨主席江啟臣質疑，總統蔡英文憑什麼抓全民當白老鼠，只有二期試驗的國產疫苗，無法獲得國際認證，也無法知曉保護力如何，打在全民身上，等於就是把「全民當白老鼠」。

國民黨黨主席 江啟臣。(圖/本報資料照)

江啟臣13日透過臉書表示，值此疫情嚴峻之際，他支持國家生技產業，因為疫苗已經被世界各國作為戰略物資，自產疫苗，掌握產線是疫情下國家安全的基石。但他極力反對蔡英文只給人民一種選擇。江啟臣解釋，目前國際主要的疫苗，例如輝瑞/BNT、莫德納、AZ疫苗都有進入三期臨床實驗，這是主流的國際標準。

江啟臣強調，台灣國際疫苗不足，只有二期試驗的國產疫苗，無法獲得國際認證，也無法知道保護力如何？打在全民身上，等於就是把全民當白老鼠。他呼籲蔡政府，同步確保國家生技產業，完成三期臨床試驗，在安全有效的前提下，再施打到國人身上。

江啟臣也重申，他願意為國家生技產業獻出手臂，進行三期臨床試驗，但請蔡英文饒過全民，加速採購「安全、有效、有國際認證」的疫苗，若採購不到，就應該讓民間、企業協助政府儘快取得疫苗。

國民黨立委洪孟楷也呼應，「拒絕當白老鼠，台灣需要合格安全的疫苗，全民有權拒絕疫情的恐懼」。