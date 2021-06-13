新北市瑞芳區山區瓜山國小畢業生，花費長達半年時間，克服經費不足等種種阻礙，成功打造「有家鄉故事」的獨木舟。（瓜山國小提供／戴上容新北傳真）

新北市瑞芳區山區瓜山國小畢業生，花費長達半年時間，克服經費不足等種種阻礙，成功打造「有家鄉故事」的獨木舟。大沐老師(左一)帶領學生一起造舟。（瓜山國小提供／戴上容新北傳真）

畢業禮是一艘獨木舟！新北市瑞芳區山區瓜山國小畢業生，花費長達半年時間，克服經費不足等種種阻礙，成功打造「有家鄉故事」的獨木舟，受疫情影響，6月的獨木舟下水儀式被迫延期，校長沈美慧表示，疫情趨緩後，一定實現承諾，和孩子一起划著獨木舟出航。

校長沈美慧表示，瓜山國小是位於瑞芳的偏鄉小校，多數孩子沒有看過海洋，去年發起「從海上看故鄉」活動，帶著孩子們圓夢造舟。完成獨木舟需要20萬元的龐大經費，學校向外募款外，畢業班上導師、5位同學們也辛苦地籌措經費，例如，到家鄉景點導覽、製作小短劇到社區巡演，過程中吸引藝術家、社區家長幫忙。

然而，受疫情影響，獨木舟6月啟航夢碎，校方表示，若7月可以執行會先跟海洋大學合作，培訓學生下水相關知識約1周，再實際讓學生下水，若疫情持續延燒，則會等到下屆以校友身分，讓他們重溫畢業的感動。

畢業班導師吳彥樺表示，造舟過程有幸邀請到專家大沐老師，從木條整理、定型後上蒙皮布、上色與定色、塗上防水漆等浩大的工程，孩子們歷經施工的磨練，回家後還承受肌肉痠痛，「每一艘獨木舟，背後都有著故事與夢想，我們真的做到了。」

六年級同學林傑安表示，他在獨木舟上畫「老礦工的黃金夢」，因為他發現金瓜石的歷史、人文慢慢消失中，若能將故事用彩筆畫在獨木舟上，就能把故事保存起來；另一位同學劉晧欣表示，希望能盡快划著有金瓜石故事的舟，在海上航行，一定特別有成就感。

教育局長張明文表示，保護環境從認識家鄉文化做起，新北市積極推動「知海、近海、進海」海洋教育，今年6月上旬海洋教育週也鼓勵各校辦理「守護海洋、減塑行動、食魚教育」活動，期許孩子們能從在地生活問題解決，進而培養能走入國際的綠色公民。