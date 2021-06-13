基隆港務相關人員（CIQS）也被列為優先施打疫苗名單，總計2474人接種。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

日本贈台灣近124萬劑AZ疫苗，基隆市首波獲配1萬2000劑，主要分配給85歲以上、原住民75歲以上長者，以及基隆港務相關人員施打，市長林右昌表示，長者疫苗接種通知單已全數寄至家戶，民眾若未收到信件，需立即向轄內區公所通知。

基隆首波85歲以上、原住民75歲以上長者施打疫苗計畫啟動，林右昌指出，昨晚疫苗接種通知單已送至家戶，若沒有收到通知單、行動不便需要安排接駁專車，或居住基隆但戶籍不在基隆的長者，需趕緊向區公所聯繫，他進一步說明，長輩如果無法出門將由里長造冊，衛生所會排時間派員到府服務。

而衛生所目前已將接種地點、時間逐步規畫完成，林右昌說，各區地點分別於中正區公所7樓禮堂、仁愛區公所6樓禮堂、信義區市立體育館2樓、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心、暖暖區碇內風雨籃球場。

林右昌指出，施打時間為15日至16日早上9點到下午5點，已由衛生單位規畫每一里別施打時段，民眾需配合規畫前往，詳細時間以疫苗接通知單為主，若有疑慮能撥電話給轄內區公所詢問，此外，這次疫苗除長者外，也會包括基隆港務相關人員（CIQS），總計2474人接種。

據了解，港務人員接種順序分第二、三類，其中第二類人員為海關、移民署、港消、港警、防檢局、海巡署第一線人員，共909人；第三類為船務代理行、報關行、裝卸業者、引水人、港務分公司等，共1565人。