全國三級警戒延長至6月28日，雖然政府推出「紓困4.0方案」，但由於條件設限多，讓不少人大嘆「看得到，領不到」。眼看夜市攤商們生計出現困難，寶島時代村董事長江欽良推出無息貸款方案，提供給草鞋墩人文觀光夜市的攤販紓困，每攤最高3萬元，而且不用急著還，網友一看紛紛大讚：「太佛心了！」。

《草鞋墩人文觀光夜市》臉書指出，寶島時代村董事長江欽良實施無息貸款方案，提供給草鞋墩人文觀光夜市的攤販紓困，並要求夜市團隊在最短時間內協助攤商辦理，團隊也在兩天內，擬定了辦理流程，11日起已陸續辦理領取。

寶島時代村董事長江欽良推出無息貸款方案，提供給草鞋墩人文觀光夜市的攤販紓困，每攤最高3萬元，11日起已陸續辦理領取。(圖/截自草鞋墩人文觀光夜市臉書)

此外，為了讓攤商不要有壓力，除了貸款免利息以外，攤販也不用急於還款，待夜市恢復正常營運時，次月再開始分期還款即可，希望大家可以共度難關。

草鞋墩夜市有300多家攤商家，據了解，目前已有超過30家攤商順利取得貸款。善舉曝光後被眾人讚爆，網友紛紛回應「太佛心了！」、「最強老闆！」、「真的是很感動」、「很棒的夜市」、「全台唯一」、「疫情節束後要以行動支持草屯夜市」、「給團隊1萬個讚」。