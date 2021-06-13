歐洲議會決議引入新冠證書後，疫情後各國恢復往來時需要的疫苗護照問題引起國際高度關注。不過，7月1日生效的新冠疫苗證書只承認獲得歐盟藥監局(EMA)批准的疫苗，其中大陸的滅活疫苗還在審批程序中。而未獲EMA批准的疫苗，歐盟各成員國政府仍可自行決定是否接受持大陸疫苗護照的旅客。

據《德國之聲》報導，歐洲議會決定引入在歐盟全境有效的新冠證書，以加速恢復成員國之間的人員流動，但歐洲新冠證書將只會接受EMA審批通過的疫苗。

報導說，世界衛生組織已核准中國科興和國藥兩款疫苗作緊急使用，但這2種疫苗尚未得到歐盟藥監局EMA的批准。德媒《醫藥報》（Pharmazeutische Zeitung ）指出，EMA於5月初已啟動對大陸科興疫苗的快速審批程式，與科興一道進入EMA審批程序的還有德國CureVac、美國ovavax與俄羅斯衛星V疫苗（Sputnik V）。

大陸疫苗雖然尚未獲得EMA認可，但這並意味著接種大陸疫苗的遊客赴歐旅行全然無望。報導指出，除了獲得EMA批准的疫苗，例如輝瑞/BNT、莫德納等等，各國仍可以自行決定是否認可某些國家批准而在整個歐盟未予批准的疫苗，例如希臘和賽普勒斯等國就承認了大陸疫苗。而由於很多匈牙利人接種大陸國藥疫苗，預計匈牙利將會很快給予認可，布達佩斯可能會暫時替代巴黎成為陸客的熱門旅遊地點。此外，目前尚無跡象顯示德國會很快承認大陸疫苗，德國衛生部表示，未來有可能承認未獲EMA批准的疫苗，例如已獲WHO緊急批准的疫苗。

新冠證書於7月1日在歐盟正式生效後，證書持有者將在歐盟內部旅行時免除額外的旅行限制，如隔離、自我隔離或病毒檢測，從而明顯簡化歐盟國家間的旅行。不過大陸目前尚未為疫苗接種者提供特殊便利，入境旅客仍要提供陰性證明，並要進行隔離。