旅日巨人隊球星陽岱鋼在13日繼續代表球隊二軍出賽，而這已經是他連續第三場先發了，不過今天他的表現並不好，此戰面對樂天3打數無安打，吞下兩次三振，僅獲得一次保送，而連帶昨天的4打數無安打，目前打擊率又下探到0.218，近期已連續9打席無安打了。

在11日重返先發的時候他表現不錯，當時與同樣來自台灣的樂天金鷲左投王彥程進行投打對決，那場陽岱鋼3打數有2安打表現出色。時間再往前走，6月2日他擔任開路先鋒，鎮守右外野，揮出一支3分打點全壘打和右外野陽春炮，單場雙響炮表現非常出色，而6月3日對火腿隊之戰，他4打數敲出3支安打，包括一發追平比數陽春炮。

一度在2天內轟出3支全壘打的陽岱鋼打擊率上升到2成26，讓台灣及日本球迷看到從前的他，紛紛又開始重新關注他的表現，只不過在這短短一週內他雖然回到先發，但打擊率又迅速下滑，表現可說是判若兩人，如坐雲霄飛車一般大起大落。

今年陽岱鋼的起步就非常不順，3月10日熱身賽結束後就被下放二軍，開季也沒在一軍名單內，更慘的是他在二軍表現也不佳，甚至被下放到「三軍」接受打擊特訓。5月29日他終於重返二軍，自3月28日後他才再次於二軍出賽。

日媒曾於5月初分析他狀況，認為陽岱鋼無法捨棄「台灣超級球星」自尊，要復活很難，得有退休覺悟。也認為巨人因換成原辰德掌大權，所以這位教練並不會給他太多機會表現。而前陣子陽岱鋼雖然讓人看到復活跡象，球迷也喊話希望他能回一軍，不過就本週迅速下滑的成績來看，或許還有待考量。