一年一度的端午節又要來臨，應節食品當然少不了香氣四溢、料多味美的粽子。前總統陳水扁也在臉書上發文，表示自己已經好久沒有吃到扁媽包的粽子了，他回憶起小時候包粽子時的場景，不禁感嘆「媽媽的味道還在齒留香」，而陳水扁的兒子高雄市議員陳致中也在臉書上PO文表示，他也很想念阿嬤的粽子。

端午節將至，陳水扁今(13)日在臉書上表示，好久沒吃到媽媽親手包的粽子了，依稀記得小時候，端午佳節還沒到，媽媽就忙者洗粽葉，那是前一年吃過捨不得丟的竹葉子，還可以再包一次，說來蠻有環保意識的。

陳水扁回憶，以前媽媽辛苦準備肉粽餡料，或浸或炒或爆，有糯米、花生、蝦米、香菇、豬肉和紅蔥頭。2片竹葉1個小粽子，一串20個，放入大灶的大鍋滾水中煮熟，掛在灶腳或呷飯廳的牆邊，媽媽還在包粽子，小孩子們已經一個吃過一個，吃得津津有味，媽媽則早已滿頭大汗，直到今天，媽媽的味道還在齒留香」。

網友們也留言回應，「總统敖早，身体健康，每逢佳節思念親人」、「中南部水煮粽，就是好吃，濃濃媽媽味，懷念」、「陳總統，端午佳節愉快」、「總統端午節快樂平安」。

同時，陳致中也在臉書上PO出一張自己與陳水扁，以及扁媽的合照，並表示，「每逢佳節倍思親，想念阿嬤的粽子」。