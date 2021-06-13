連靜雯自創品牌「靜享」六月推出雞腿湯麵系列。（楠軒工作室提供）

連靜雯從戲劇女王變成斜槓女王，身分從演員斜槓到主持人、瑜伽老師、Youtuber，日前更宣布創立麵食品牌「靜享」，正式成為品牌總監。在Youtube頻道新系列「斜槓BOSS」中，更紀錄了她以「老闆」身分去試吃的幕後紀錄，對品質相當要求的她，竟然狂打槍員工！

「靜享」第一波先推出勁味酸菜與香醇麻醬口味兩款蕎麥拌麵，上市後大受好評，疫情期間售完緊急補貨，她的藝人朋友謝承均、方馨、簡沛恩、于子育(琇琴)也紛紛在社群媒體上分享。第二波在6月初推出3種口味的「雞湯麵」，不一起推出的原因，是「連老闆」太挑剔，口味濃度不對、麵條口感不對、肉感不對，就通通打掉重來！

連靜雯表示，因為自己是處女座，對質感的要求比較細，自己都過不去的，根本沒辦法拿出來與消費者分享，「畢竟我是在第一線面對消費者的，一定要站在消費者的立場去想！」長期經營健康保養品牌的她強調，常常在面對消費者，所以端出來的商品一定都要是真心推薦的好用產品，而食品更是吃下去的第一時間就會有反應，「很多大哥大姊都是看到我推薦就買，那品質把關上我當然要幫他們更謹慎去做挑選」。

這次推出三款雞湯麵，原本要跟在六月底的台北電影節共推聯名禮盒，但台北電影節卻因疫情延期，聯名禮盒也跟著延期到下半年。雖然計畫大變動對一般人來說會飽受困擾，連靜雯卻表示：「一切都是上天最好的安排！」多年的磨練，讓連靜雯早就養成隨遇而安的心態迎接挑戰。也不忘喊話「疫情期間請大家盡量待在家別出門、別返鄉，好好獨自享受溫暖的雞湯麵，給自己獨處的時光！想念家人的話就寄雞湯麵給家人吃，溫暖他們的胃吧！」

過去端午佳節都會回家跟家人團聚的連靜雯也說，姑姑今年依然有準備粽子給大家，但就是寄送給家人們吃，減少接觸，而她自己最喜歡原始的味道，有菜脯、香菇、肉，再配個辣椒醬就很滿足。

同時斜槓Youtuber的她，已經默默開了四個系列不同主題影片，她笑說一切都是因緣際會，不是為了點閱率，就真的只是開心、好玩、想分享給大家。相對「女王小跟班」系列是紀錄藝人工作的幕後花絮；「斜槓BOSS」系列則是紀錄她以「老闆」身分工作的幕後花絮。她的藝人好友苗可麗、方馨、簡沛恩都曾出現在「女王小跟班」系列中，被問到「斜槓BOSS」系列是否也會有其他藝人出現？連靜雯笑說「如果大家繼續敲碗，疫情過後我可能會找她們來跟我一起直播煮麵吃！」問到有沒有選好的名單，連靜雯說「一切開放粉絲敲碗！」