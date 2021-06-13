「三鐵貴婦」賈永婕號召企業界朋友募資到7000多萬，捐出252台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），幫助第一線的醫護人員，讓各方人士都湧入其臉書表達謝意，而作家米果就透露其實賈永婕8年前在東京巨蛋還做了一件振奮人心的事，或許賈永婕本人已經忘記，但卻讓她忘不了。

米果在臉書發文，看到賈永婕募資捐救命神器的新聞後，想起一段8年前的往事，就是2013年在東京巨蛋舉辦的WBC第二輪賽事，當時台灣隊和日本隊緊咬不放，兩隊互有領先，一直延長局數，甚至讓球迷差點趕不上地鐵最後一班，而台灣隊休息不到幾小時，隔天午場比賽遇到古巴，可能氣力用盡，讓台灣隊一路被壓著打，當時台灣球迷幾乎都癱在座位上，覺得這場比賽無望了。

突然，日本球迷一陣騷動，「他們說，這是昨天對我們日本隊緊咬不放的台灣Team嗎？不可以這樣啊，把昨天的氣魄拿出來，拜託把修理日本隊的戰力拿出來」，接著開始幫台灣隊加油，才鼓勵了一些台灣球迷。

就在第一波靠日本球迷拉起來的加油聲勢延續一段時間後，「有一位台灣女生突然站起來，說我們台灣球迷自己來喊，於是她就帶著大家喊台灣加油。在台灣代表隊陷入艱困戰局時，那個在東京巨蛋一壘側看台帶著大家喊加油的女生，是賈永婕。」

對於起這段往事，米果仍記憶猶新，感動寫下：「2013年3月9日，東京巨蛋一壘側。或許賈永婕自己都忘了這件事，但是當時也在一壘側的我，不會忘記。」

文章一出，勾起不少網友回應，紛紛留言回應「我也在現場，不會忘記那一幕」、「我記得米果那時好像在臉書有分享此事」、「淚目...賈永婕是真的愛台灣的人！」、「這是心裡有愛的人的表現」、「讀完眼眶泛淚，好感動」。