人際互動中難免會發生衝突，這時如果有一個人先放軟態度，摩擦就能夠很快被化解，不過有些人性格就是特別倔強，絕不輕易跟別人道歉。搜狐命理專欄近日就點名3個星座，就算自己說話傷害了對方，他們也不會主動和對方道歉。

1、雙魚座

雙魚座通常都很喜歡挑戰，對於輕易就可以得到的人事物並不在乎，也不懂得珍惜，甚至會把別人的照顧和關心視作理所當然，並忽略對方的存在；另外雙魚座講話非常直接，完全不管對方會不會受傷，想到什麼就說什麼，還不會主動和對方道歉。

2、金牛座

金牛座把「不會主動認錯」這個行為視作原則，並且非常嚴格地遵守，因此如果剛好和金牛座發生矛盾，千萬不要奢望他們會主動道歉，這簡直比登天還要難，就算在別人眼裡看來，這個原則非常不講道理，但對於金牛座而言就是人生中最重要的事情之一。

3、處女座

處女座在感情中習慣使用冷暴力，不會想要主動和另一半溝通、化解誤會，吵架後也絕對不會主動道歉，因為在他們心中覺得有些事情是不需要去在乎的，「主動認錯」也是不必要的事情，處女座認為只要靠著自己的努力和改變，就可以讓未來變得更加美好。