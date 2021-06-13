有些人平常看起來不可靠，遇到問題時卻能夠化身為眾人的救生圈，順利解決問題，與平時的形象反差非常大。星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，天秤座、獅子座、水瓶座、白羊座的人平常看起來心不在焉，甚至態度有點不正經，不過當他們面對困難時，立刻就能讓理智上線，解決問題的手段非常高明，在關鍵時刻顯得非常可靠。

▍1.天秤座

天秤座不擅長拒絕他人，所以會故意裝出不正經、沒能力、愛拖延的樣子，他寧願被誤會能力不足，也不希望大家把事情都往他身上丟，但如果剛好有任務交付給他，他就能展現出很強的解決能力，腦筋動得很快，又擁有廣泛人脈，毫不費力就能做出成績，與平常的形象反差很大。

▍2.獅子座

獅子座非常熱情、有活力，往往給人非常樂觀的形象，甚至是大家的開心果，喜感十足，有他在就有歡笑，平時喜歡逗人開心的獅子座，辦事時非常有效率，他們本來就很有領導能力，做事有條有理，絕不會讓旁人失望，會盡力付出做出最好的成果，和平時的風趣形象差異很大。

▍3.水瓶座

水瓶座平常很愛開玩笑，思考、說話都很跳躍，給人一種靈魂不在線的感覺，不過他們有個很大的優點，就是對朋友很講義氣，同時不會逞強，如果做不到就會果斷拒絕，答應了就會幫到底，真的遇到事情時可以非常冷靜的思考，找出最佳解決方式，在關鍵時刻非常可靠。

▍4.白羊座

白羊座給人一種幼稚又衝動的印象，不過也是因為保有童心，讓他們做事時特別熱血，如果朋友給予信任，他們就會立刻伸出援手，就算前方有種種障礙，他們也會赴湯蹈火、排除萬難，在艱困時刻更能看到他們的可靠。