國內本土疫情持續延燒，藝人賈永婕日前募資6804萬元，捐贈252台有「救命神器」之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），引發外界一致讚揚。消息曝光後，台大醫師施景中透露，其實不只賈永婕，台灣也有許多善心企業雪中送炭，像有家專門協助台灣「護國神山」的廠商，就默默捐了好幾座正壓篩檢亭。

「你們在前線打仗，我們要盡量確保你們彈藥裝備安全無虞。」施景中今（13日）在臉書寫下長文，指「早上看到阿金醫師分享藝人賈永婕的新聞，很感動。我也想分享我身邊朋友的善良，她們公司已經持續默默行善很久，從去年到現在已投入防疫設備耗資幾百萬了。」

貼文提到，「這波疫情大爆發已經一個多月，篩檢站需求量大，但大多數很陽春。當時新北某些篩檢站無法借到室內場所，志願幫忙篩檢的醫師，穿著綿密隔離設備，戴N95及面罩，在大太陽下工作，有的因為太熱而穿著短褲外包隔離衣，聽說也被糾正。我還聽說東部有一個護理人員，因為在大太陽下的篩檢站站太久、而中暑昏倒。」

賈永婕捐贈252台HFNC。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

施景中接著說，「有家專門做協助台灣護國神山的廠商，擁有專門建造無塵室的技術，台積電是她們的主要客戶。她們的強項能力在過濾掉微污染分子，平常過濾的分子大小約是COVID 19的1/10，她們公司已經默默捐了好幾個正壓篩檢亭，裡面都是有裝空調設備，非常舒適，比上次分享的版本更安全舒服。」

他回憶經過，「消息曝光後，她第一時間就聯絡我，說公司想要幫忙。我幫忙問了一些大型醫院，才發覺原來大部份的醫院都是戶外搭帳篷，不但悶熱，其實也沒到正壓環境，如果是盛行率高的區域，其實這樣工作環境安全堪虞。她們二話不說，馬上又籌組三架篩檢亭，無償捐給三家大型醫院使用。」

賈永婕捐贈252台HFNC。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

施景中透露，該公司的呂姓業務經理，對親手到第一線裝置的篩檢亭，有著濃厚的感情，從最初材料、到最後醫院裝置好，一想到可以幫助這麼多人就很有感觸，甚至幫每一台正壓亭取名字，像對自己小孩一樣疼愛，對方更對自己說「你們在前線打仗，我們要盡量確保你們彈藥裝備安全無虞」，讓他深受感動。

另外，台大醫院也在粉絲專頁上發文，指疫情期間有不少善心人士捐贈物資，其中包含了醫療儀器、防疫裝備、甚至是病房硬體改建，以及醫護人員的餐飲，但由於疫情關係，無法一一當面致謝，所以特別設立「抗疫物資感謝專區」，向362位民眾及企業行號致上謝意。

（圖／翻攝自施景中臉書）

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