賈永婕在演藝圈等好友接力聲援下，已連續10天親送愛心便當到各大醫院挺醫護，她13日凌晨在臉書發文：「救命神器HFNC就要來了！請再等我一下！」原來她輾轉被醫護界人士告知，現在全台醫院都在搶、也非常需要的是被簡稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），HFNC每台全配定價27萬，除了她的老公王兆杰第一時間豪氣捐15台（共405萬），她更一一打電話給企業界友人，結果沒有一個人拒絕她，原本初步募集到252台（共6804萬），消息曝光後，截至晚間7點為止，短短3天已募得9234萬購買342台，且數量陸續增加中，她也在昨下午將第一批到貨的HFNC送往榮總、台大等醫院救急！

賈永婕日前獲悉第一線醫護人員的心聲，才知道現在醫院最缺的是HFNC，對方表示，這一台現在全台醫院都在搶，但是公立醫院還需要招標緊急採購程序才能買，對一線醫護來說，除了送食物的打氣，這台同時可以降低護理人員感染機率的救命神器，是他們目前最需要的。她獲悉後，趕緊向醫生朋友查證、也去爬文「Icu醫生陳志金」臉書，知道這台機器確實是全台各大醫院都急需的救命神器，且不只公立醫院，連台大都缺，讓她一聽直呼「我心都碎了」。

她找到原廠廠商、問到台灣有現貨，所以決定直接買機器捐物資給醫院最快速，「現在就是在搶時間跟時間賽跑！我第一個打給老公，請問你要捐幾台？15台，我們能力有限這只能應付一家醫院的需求！」她接著開始一通電話一通電話打去給企業界朋友，「我沒有想到每個朋友全部都熱血參與，沒有一個人拒絕我。天啊！我要哭了！已哭！我的朋友全部大力相挺，大家都好愛台灣，出錢出力！」

她與企業界友人們的義舉一曝光被全台讚爆，直呼太感動了，謝謝她在這麼嚴峻的時候將熱血轉化成實際的幫助，連日前才在臉書疾呼HFNC重要性的「Icu醫生陳志金」也感動地說「一看到這消息，此刻坐在馬桶上的我，眼淚不停流下來。太感謝您了，向您致敬！」包括宥勝、Melody、吳鳳、潘慧如、GINO、李明川、亮哲、黃韻玲、吳淡如、吳若權、郭昱晴、許茹芸、艾莉絲等藝人及陳海茵、張齡予、宋燕旻等主播都留言感謝並敬佩她與友人的暖舉，就連日前才宣布自己確診的李培禎也留言：「要對妳致上最深的敬意，妳真的是最有行動力的正能量女神！我能力所及範圍內也請讓我知道怎麼參與幫忙！」許多網友都請她一定要公布所有捐款的企業、「愛台灣的企業，我們也會支持、感謝他們」。

在網友一片的感謝她出錢出力的讚爆聲浪中，有網友說「謝謝您這麼愛台灣！12年前婚紗選C.H WEDDING真的超值得！」她回文「謝謝你，我希望我的事業撐得下去」，並幽默自嘲透露「我們今天的收入是700元，我現在去吃一下土」，讓許多網友改為她打氣，相信美麗又善良的老闆一定會有好報，還有許多人紛紛允諾待疫情過後，一定會去她的婚紗店拍「全家福」回報她對台灣的付出！被詢問一天營業額「700元」到底是賣了什麼，她透過經紀人表示這是客人來沖洗照片的收入，C.H現在是分流上班，但攝影棚暫停。