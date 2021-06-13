日本捐贈124萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心12日配發連江縣1100劑，今（13）日宣布增加撥補2000劑。連江縣疫情指揮中心今防疫會議決議，到貨後除照既有順序加快施打之外，並持續爭取離島因地制宜，適度放寬施打對象，有效發揮疫苗最大功效。

連江縣長劉增應在防疫會議上感謝中央支持離島醫療資源受限、交通運輸不易等實際需求，並感謝立委陳雪生協助向中央爭取。

連江縣疫情指揮中心表示，下周開始加速75歲以上長者施打疫苗，為減少人流移動，長者不須回戶籍地施打，在台鄉親依居住地疫苗接種作業施打，如返鄉施打疫苗入境需自我健康監測14日後，再經快篩陰性確認後再行接種，鄉親可主動向各村長登記造冊送疫情中心辦理。

連江縣今無新增確診個案，無新增需居家隔離個案，新增大陸漁船越界居家檢疫4人，目前案6441、6442、8114等3名確診個案持續居家隔離。