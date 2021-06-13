雲林縣麥寮鄉六輕工業區已出現5名本土確診者，加上鄉內六輕與外包商雇用的外籍移工達上千人，可能造成群聚感染，引發鄉民恐慌，雲林縣政府衛生局已要求六輕全面普篩，中央工業局也與台塑企業協調，14日起將由高雄長庚支援六輕快篩，1天可篩3000人，預計1周內可完成普篩。

六輕工業區確診個案至今有5案，案12838與5日的案10653住在同1棟宿舍但不同樓層；案10653與案10467為夫妻，同是台中市案；11日案12389與案12586是同寢室同事，目前正在釐清其關聯性。

雲林縣政府衛生局長曾春美表示，六輕工業區5確診個案中，目前仍有3案感染源不明，之前工業區已進行2次大規模快篩檢驗800餘人，結果雖全為陰性，但還是持續出現確診個案，為了避免疫情擴大，因此要求六輕下星期全面普篩。

立委蘇治芬表示，台塑企業背後有強大的長庚醫療團隊能量，呼籲針對每日超過幾萬人次出入的產業場域，應有更高規檢疫的SOP執行應對。台塑六輕迄今已確診5人，但因後3者感染源不明，是否與中央空調有關，還無法斷定。

蘇治芬說，六輕普篩事宜，工業局已聯繫台塑總管理處總經理林善志，六輕廠區下星期1、2全面普篩，醫療量能由高雄長庚支援，預計設10條線，每日可篩3000人，1周內完成普篩。

蘇治芬指出，台塑六輕直屬外籍移工137名，皆在台塑重工公司，其餘外籍移工都是委外廠商，部分委外廠商移工宿舍的環境和管理堪慮，疫情嚴峻在前，該停止工時或工件就該停止，請CDC能夠注意這個問題，不要釀成第2個 「京元」。

麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣議員林建鴻認為，只有六輕工業區員工普篩還不夠，麥寮鄉每天外來人口多達2萬餘人，包括六輕員工1萬2000餘人與外包商1萬1000餘人，希望六輕或縣府能夠協助外包商與外包商的外籍移工全面普篩，如此才能讓麥寮鄉民安心。