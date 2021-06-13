交往久了，每對戀人都會磨合出一套適合彼此的相處方式，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座適合「放養」，管太緊反而會加速他們逃離，切記不能太強勢，多給他們一些個人時間和空間，這樣關係才會走得長遠。

水瓶座：

水瓶座在愛情中，即便他們再喜歡你，也需要獨處時間，來消化自己的情緒和感受，加上他們不善於表達和傾訴，如果你一昧希望他們熱情主動、事事噓寒問暖，那你們恐怕不適合，反而加速水瓶座對你的厭倦，只有給予他們充分的自由，才能愛得長久。

白羊座：

白羊座的反叛心比較重，有時候你越是想要他幹嘛，他越是不聽，對待他們的分寸要拿捏得宜，不能太過放縱，也不能太過管束。此外他們強勢有主見，給予他們充分的決策權，會讓白羊座覺得自己是被尊重和信任的，若是讓他們認為自己只是你的附屬品，就容易將他越推越遠。

摩羯座：

摩羯座個性獨立自主，如果你管太緊，甚至打算控制他們依照你的計畫行事，那是天方夜譚，在一段感情中，他們寧願多替另一半操心，排解任何疑難雜症，也不要被對方高壓管束，畢竟除了愛情，他們還有許多重要的事情要做。