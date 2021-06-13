7名男女在民眾端午連假在民宅喝酒聚會，接罰單後嗨不起來了。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

國內疫情持續三級警戒，禁止室內5人聚會，高雄大寮區一處民宅今晨傳出大聲喧嘩的情形，轄區警方接獲檢舉，趕抵現場查看，發現7名年輕男女在屋內喝酒聊天，7人宣稱因端午連假相約聚會，不知違反防疫規定，警方毫不手軟，開出7張共計42萬罰款的舉發單，7人接下罰單，再也不敢鬧了！

林園分局大寮分駐所警方今天凌晨零時許，接獲民眾報案，指稱位於大寮區大寮路一處民宅內有多人群聚，副所長趙昱穎立即率領線上警網前往查處，發現屋內有5男2女青少年在室內飲酒聚會。

7人向警方表示，因為放端午節連假，於是相約聊天，不知違反防疫規定，警方查證7人身份，年齡為19歲至23歲的年輕人，分別家住林園、小港和大寮區，由於均非同住親友，於是依傳染病防治法第37條處開出舉發單，若案件成立，7人最少各自被罰6萬元罰鍰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障