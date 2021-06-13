賈永婕前往醫院捐贈救命神器。（摘自臉書）

賈永婕前往醫院捐贈救命神器。（摘自臉書）

賈永婕前往醫院捐贈救命神器。（摘自臉書）

賈永婕前往醫院捐贈救命神器。（摘自臉書）

賈永婕熱血發動企業界友人一起捐贈簡稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給各大醫院，短短3天募得超過8910萬、共330台，且陸續增加中。她稍早公布「神隊友」名單，除了富邦集團董事長蔡明忠個人捐贈110台以及其他企業，演藝圈的好友黑人、范范合捐2台、鍾欣凌2台、于美人2台，好友小S捐1台，偶像劇教母柴智屏也捐1台！

她表示，這是「史上最快速的捐贈」，「因為死神是沒有在放假的，所以就算是假期我們也要趕快爭取時間把救命神器送上第一線！正常的採購從訂購到交貨大約要三週到一個月的時間，我們三天內完成，病毒我跟你拼了！」她今天上午已捐給台大15台、中午送榮總25台、下午亞東醫院10台，「我們辦到了，醫院的副院長、醫生都說沒看過這麼快的速度把醫療物資送到他們手裡！」

賈永婕說，這一切要感謝神隊友支持！「神隊友No.1 富邦集團蔡明忠董事長！蔡董事第一時間聽完我的報告，以最快速度向醫護方確認這機器的效能，與需求的急迫性，他個人認捐了110台，而且持續增加中！天啊！有他的支持我有如神助，代表這是對的事情；再來就是我的鐵咖公益好搭檔小S徐熙娣，反正要做什麼公益活動找她就對了，從來也沒有拒絕過我，她也二話不說，義氣相挺！」

「接著我就想還有什麼藝人朋友也是很熱心公益的呢？於是我打給了范范，范范聽完了之後也熱血參與，她跟黑人一人一台！老公也號召他商界的好友支持，其實他都只是打電話：李董啊！好久不見問候朋友之後就說我老婆有事拜託你，就把電話遞給我了！各企業聽到都熱血支持!在這疫情下每個人都希望能貢獻一點力量！謝謝你們！」並表示今天陸續有接到朋友告知希望參與。

●賈永婕公布的神隊友名單：

富邦集團 110台

星宇航空 20台

德杰集團 15台

忠泰集團 20台

海悅國際 5台

國美機構 5台

璞園建築團隊 5台

聯虹建設 5台

泰嘉開發 5台

黑人范范 2台

萬安生命 10台

遠雄集團 15台

欣華開發 4台

小S徐熙娣 1台

全坤建設 10台

海霸王集團 20台

皇翔建設 10台

陳仕榮 10台

福樺建設 10台

華泰大飯店 4台

鍾欣凌 2台

德杰羽森建案 2台

旭成投資 3台

于美人 2台

建築世代會-吉美 10台

久年營造 5台

何麗純 10台

柴智屏1台

另外還有幾位不公開的好友

目前總共330台

以上依捐贈順序提列

萬分感謝

台灣有你們真好