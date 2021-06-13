池上鄉富興溼地擁有豐富生態，日前乾旱造成水池完全乾枯，目前雖有少量地下水，當地生態工作者仍憂心原生種難以存活。（蔡旻妤攝）

池上鄉富興溼地擁有豐富生態，日前乾旱造成水池完全乾枯，目前雖有少量地下水，當地生態工作者仍憂心原生種難以存活。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉卑南溪畔的富興溼地擁有豐富生態，日前乾旱造成水池完全乾枯，近期颱風及數波雨勢，讓溼地逐漸開始有水，但富興社區專案經理林國欽表示，水位亦受農業用水影響，由於外來魚種相當強勢，不僅將體型小的原生種吃掉，更鑽進土壤內以躲避乾旱，當地生態工作者林耿弘表示，雖然地下水位逐漸升高，仍憂心原生種難以存活。

富興溼地是自然湧泉，水源來自於地下水，因生態豐富，被台東林管處規畫為林業生態園區，園區內原有5個大水池，3月分因全台乾旱無雨，僅剩幾處水窪，水中原有的菊池氏細鯽、牛屎鯽等魚種，也不見蹤影，池內只見強勢的泰國鱧、吉利慈鯛、尼羅口孵非鯽等魚種。

林耿弘憂心日前僅剩數個水窪，所有魚種和水生動物都存活在該處，因此體型小的原生魚種恐難以存活，他說，泰國鱧這類外來種適應熱帶氣候，還會躲起土壤內讓身體保持濕潤以躲避乾旱。大嘆「當水回來了，活著的會是誰？」

林國欽表示，乾旱使池水水位不斷下降，今年1月水位仍有10公分，直至今年3月已完全乾旱、僅剩幾處水窪，日前颱風加上鋒面夾帶雨量，近期更發現有數個冒水點，讓水池的水位逐漸上升。由於該地區為封閉型濕地，水位亦受到鄰近農民灌溉用水影響，稻作進入收割期後，農民暫時不抽地下水，也讓地下水逐漸豐沛，他預估此情形持續1個月後將可恢復濕地原貌。

林國欽坦言，若在地下水冒不間斷的情形下，若老天爺賞臉給予豐沛雨水，讓水位達到10至15公分，才適合魚蝦、貝類生活，並向農田水利署喊話，希望能妥善規畫縱谷溝渠，讓農民不再抽取地下水灌溉。