今天大聯盟場上洋基以7：10敗給費城人，此戰兩隊拚戰到延長賽才分出勝負，而今天比賽前費城人主場出現了搞笑一幕，他們的主場吉祥物上場表演，現場則播出洋基平常會放的音樂，大肆嘲諷了對手一番。

Giancarlo Stanton is NOT happy about the Phanatic's antics 🤣 pic.twitter.com/x3qmkhbuK7 — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) June 12, 2021

吉祥物手持麥克風架鼓譟現場觀眾，在眾目睽睽之下一敲把地上的洋基隊頭盔給砸爛，此舉引來主場球迷大聲歡呼，但鏡頭帶到洋基板凳席，史坦頓(Giancarlo Stanton)皺起眉頭怒瞪，看起來對此舉相當不滿的樣子，影片也登上大聯盟官網。

可惜今天史坦頓並沒有在場上復仇成功，剛傷癒沒多久的他以代打上陣，擊出內野滾地球遭到刺殺，無法幫助洋基贏球，賽後他的打擊率也降至2成63，不過近期復出他的表現非常不錯，頻頻敲出全壘打建功。

本場比賽費城人首局就給洋基下馬威，單局灌進4分，球星哈波(Bryce Harper)率先擊出安打得分，接著麥卡勤(Andrew McCutchen)和波姆(Alec Bohm)繼續追加分數來到4：0領先。次局輪到洋基反攻，捕手桑契斯(Gary Sanchez)和賈登納(Brett Gardner)聯手攻下2分追到2：4。

但4、5兩局費城人持續得分，瑟古拉(Jean Segura)、波姆、托瑞亞斯(Ronald Torreyes)連續敲安將比數擴大到7：2，而洋基則於6、8、9局展開反攻，不讓比賽就此結束，6局歐多爾(Rougned Odor)​擊出左外野陽春炮，8局桑契斯安打追分，9局勒瑪修(DJ LeMahieu)轟出3分炮將比數追平到7：7，比賽也就此進入延長。

而洋基派出上一場砸鍋的查普曼(Aroldis Chapman)，可惜他這場又再次放火，最終被瑟古拉擊出再見安打，連兩場都被對手以再見進攻結束比賽，也吞下敗投，相信開季以來表現極佳的他很不是滋味，目前查普曼自責分率上升到1.93。