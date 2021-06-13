台南市警六分局灣裡派出所日前深夜受理1具無名男性浮屍案，正苦於身分難辨時，員警突然想起前一天曾受理拾得物，懷疑被拾得的手機、鑰匙可能就是男浮屍所有，推測對方尋短後遺留在現場。經派員前往拾得處周邊巡查，終於在距離500公尺的親水公園找到黑色機車，並從機車車籍資料通知家屬到場指認無誤，順利讓無名屍在端午節前返家。

據查，11日深夜11時許，海巡署岸巡隊在台南、高雄交界的二仁溪口打撈起1具男性浮屍，身上沒有任何身分證件，經通知管轄的灣裡所到場接辦。由於疫情嚴重，屢傳確診者死亡案件，灣裡所長黃啟彰不敢大意，與同仁穿上整套防護裝前往接辦案件，但忙了整晚採證勘驗調查，浮屍的身分仍膠著不明。

還好，隔天早上，黃啟彰突然想起11日也曾受理一起拾得物案，有民眾在二仁溪橋下堤岸拾獲手機、鑰匙，交到灣裡所，直覺兩案似有巧合，猜測可能是男子尋短後，將手機、鑰匙遺留現場，所以才被拾獲。

灣裡所巡佐張俊吉、警員陳宏文研判，既有鑰匙遺留現場，附近應有男子留下的交通工具，主動前往拾得物附近進行地毯式搜索，終於在親水公園的樹叢裡找到1輛重機車，發現車主照片與浮屍面容相似，循線通知車主的人到場指認，確認浮屍就是機車主人，也讓無名屍能順利返家。

據家屬表示，24歲的陳姓男子有情緒疾病困擾，已失聯2天，很感謝警方的用心與努力，對男子死亡原因也沒有意見。

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