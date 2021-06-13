蔡英文總統在6月11日接受媒體訪問表示，台灣已向主要在泰國生產的阿斯利康(AstraZeneca)訂購了 1000 萬劑AZ疫苗，但由於泰國決策是「疫苗優先在泰國使用」，使得台灣疫苗取得發生延遲。然而，泰國官方發言人否認這項說法。

蔡英文總統是在接受綠色和平電台連線專訪時透露，之所以疫苗嚴重短缺，是因為「供應台灣市場的AZ疫苗，亞洲主要是由泰國生產，由於泰國疫情嚴重，只好優先讓泰國自用....」

曼谷時報則報導，總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul在推特上表示，「泰國並沒有阻止阿斯利康的出口。」

不過，她沒有具體說明，她指的是阿斯利康公司，還是泰國製造商暹羅生物科學集團( Siam Bioscience)。星期日也無法聯繫到衛生部，兩家公司都拒絕就出口延遲的原因發表評論。

阿斯利康在東南亞的疫苗主要生產者就是暹羅生物，他們是首次首次生產疫苗，數量是 2 億劑。

另外，菲律賓本月也表示，由於生產延遲，預計泰國製造的AZ疫苗會延遲上市，而馬來西亞同樣預計疫苗派送會出現延誤。