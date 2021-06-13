今（13）日下午，台北市長柯文哲在例行疫情記者會上，向市民說明預約疫苗流程，以及長者施打AZ疫苗的順序，還有可能出現的副作用等議題，可直播過程騷動不斷，先前捲入偷打疫苗事件的禾馨醫療營運長林思宏，頻刷留言怒嗆「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦在承擔你唬爛後的爛攤子！」引發各界譁然，林思宏稍早受訪時也因此親曝暴怒原因。

據悉，北市府先前配發給「好心肝診所」與「禾馨診所」200瓶疫苗，許多人因此徹夜排隊搶打，外界獲知後憤怒不已，直指台北市搞疫苗黑箱作業。但這件事發展至今，禾馨醫師林思宏突然在台北市政府記者會直播裡，痛批柯文哲「聽你在放屁！」還提到基層和衛生局現在都在幫他收拾爛攤子，讓網友聽了一片驚呆，並將直播留言截圖轉發到PTT，由於大家都不解林思宏想表達的情事，於是紛紛直呼「要爆料直接講出來啊，不要用這種曖昧不明的話指控」、「坐等八卦，不要又給我裝沒事嘿」、「所以他唬爛了什麼」、「林醫師要罵就講完整啊，只丟一句話是怎樣」、「很想知道這些墨綠醫師指控的內幕」。

禾馨醫療營運長林思宏在柯文哲疫情記者會直播怒嗆。（圖／台北市政府直播記者會）

面對眾人敲碗要解釋，根據《ETtoday新聞雲》報導，林思宏稍早受訪時直言，此次疫苗預約系統根本沒測試，是臨時拼湊出來的，一般來說，協助支援的診所會把「可支援專診時段」交給北市府，可這回醫院進入系統查詢預約狀況時卻發現，北市府開放時間跟診所提供的「可支援時段」壓根不一樣，尷尬的是，長者都預約好了，無奈跟北市府反應也只得到「要你們自己想辦法」的答案。

更扯的是，林思宏進一步提到，北市府爾後還在預約網頁上公告「如果沒有確定時間，院所會跟你聯絡」，這句話徹底惱怒了他，忍不住怒批北市府「自己預約系統有問題，竟然要診所自行看預約名單打電話通知」，接著更無奈反問「今明2天休假，禮拜二打疫苗的人就要來了，要怎麼一個一個通知？」

過程中，林思宏還透露自己想過解決辦法，直接問北市府院方是否能暫時退出，等系統穩定再加入支援，可北市府承辦人員沒上面明確指示，很多事情也無法決定，加上該系統也非他們負責，所以對方只能以懇求語氣「拜託我們打完就好。」

至於暴怒嗆柯P一事，林思宏疾呼疫苗預約系統是一款爛程式，所謂「請大家一定要上網預約，預約可以減少很多的行政作業」的說詞，完全講不通，系統支援的，明明是主看婦兒科的人，長者不太可能看過診，因此來打疫苗的名單，院內同仁得一筆一筆重新建置，才有辦法上傳，作業時間費時費工。

最後林思宏坦言「這應該是很多基層診所的心聲，大家都被趕鴨子上架」，與其一個一個長者打電話通知，院內乾脆直接請診所醫師加診，協助施打疫苗還比較快又有效率。

也難怪林思宏今日也在臉書PO文指出「市府資訊不明，系統混亂，甩鍋診所自行聯絡預約的人」，按指偷打疫苗事件另有隱情，真相不是大家表面看到的那樣子。至於本月15日小懷寧兒科診所、民權婦幼診所為75歲以上長者接種照常進行，對此林思宏也強調「都是專診打COVID-19疫苗，請大家帶長輩來時多點耐心少點責難，我們都是無償幫忙，謝謝大家。」

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