國內今(13)日新增174例本土病例，26例死亡，累計確診個案中已有437例死亡。雖然近日確診數有逐漸趨緩趨勢，不過陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰透露，要看到死亡人數下降，還需要兩、三周的時間。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增175例確定病例，分別為174例本土及1例境外移入，確診個案中新增26例死亡，是實施三級警戒以來，確診數最少的一天，指揮官陳時中也說，案例確實漸漸減少中，但還沒到放鬆的時候。

疫情記者會後，蘇一峰在臉書表示，最近確診個案數慢慢下降是好事，不過要看到死亡人數下降，應該還需要一段時間，因為死亡人數是反應之前累積下來的重症患者量，要等重症患者總數減少，還需要兩、三周的時間。

指揮中心表示，今日新增的174例本土病例，以新北市81例最多，其次為台北市62例。對於近日確診數趨緩，雙北每日新增病例數也降到百名以下，不過看到端午連假國道出現車潮，加上蘇一峰臉書提醒，死亡人數下降還要一段時間，網友也紛紛回應「現況根本沒有樂觀的本錢」、「有藥物跟設備也沒有用，沒有足夠的醫療人員」、「感覺台灣發病到確診到治療之間的過程還是很不順暢」、「希望台灣記取這次慘痛教訓，因為往後得面對更凶猛的變種病毒」。