克蕾切可娃（右）和西妮雅可娃（左）留下俏皮搞笑的冠軍照。（美聯社）

以非種子身份拿下2021法國網球公開賽女單冠軍後，捷克職業女網選手克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）今天和同胞西妮雅可娃（Katerina Siniakova）問鼎女雙冠軍，兩人開局首盤氣勢就相當好，6比4、6比2直落二擊退波蘭思薇雅蒂（Iga Swiatek）／美國瑪泰克桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），克蕾切可娃成為21年來，第一位在法網包辦單、雙打冠軍的女子選手。

克蕾切可娃和西妮雅可娃從青少女時期就開始搭擋，兩人是相當熟悉的老搭檔，不過20歲的思薇雅蒂和36歲的瑪泰克桑德絲這對新組合配合起來也沒有代溝，儘管第一盤波蘭、美國組合曾陷入1比5局數落後，但仍一度連贏3局，給予捷克組合相當大威脅，只是捷克組合發揮得更好，特別是克蕾切可娃沈穩的回擊，加上西妮雅可娃網前出色的反應，讓兩人帶走生涯第3座大滿貫冠軍。

法國退役名將皮爾絲（Mary Pierce）曾於2000年法網贏得女單及女雙冠軍，直到今天，才由克蕾切可娃成為網球進入公開化以來，第14位在任一四大賽達此成就的女將。

賽後克蕾切可娃表示，感謝大會在新冠肺炎疫情考驗下，努力讓賽事順利進行，謝謝搭擋西妮雅可娃長期與她合作，如果能參加奧運，希望可以再創佳績。