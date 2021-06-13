財信傳媒董事長謝金河今(13日)在臉書發文指出，疫情重擊台灣，尤其5月15日宣布進入三級警戒，內需消費受到重創，但在國人慌張的時候，高盛集團給台股目標價上看19000點，他認為有5個要點，包括台灣企業72%營業額來自海外，疫情不會造成台灣經濟太大的影響，而5月經濟數據也表現出奇的好，實在是很不容易。

謝金河表示，他非常注意疫情會帶給台灣經濟多大的傷害，疫情剛剛爆發開來的時候，他試著模擬沙盤推演，大概有幾個狀況，一是如果三級警戒維持到6月底，今年經濟成長率可能少0.16%，如果到9月，GDP可能少0.53%，但如果是封城的話，台灣的民間消費少5%，出口可能掉30%，投資也可能少30%，在美國經濟復甦，全球供應鏈全面啓動的情況下，台灣的供應鏈會很快被替代，最壞的情況，今年的經濟成長率可能變成負0.85%。

謝金河指出，他在第一時間說，台灣一旦封城，經濟將萬刧不復！因為，台灣是全球供應鏈重要成員，不像澳洲，紐西蘭以農產品為大宗，台灣是禁不起封城的。所幸他很關心的5月經濟數據表現出奇的好，一是5月出口374.1億美元，這是歷史新高，也比去年同期增長38.6%，在台灣有半個月形同半封城狀態下，台灣的出口創新高，且今年前5月1703.2億美元，也比去年同期成長30.2%，今年第二季台灣的出口可能破千億美元，這又是新的里程碑。在出口創佳績的助力下，5月上市上櫃公司營收3.19兆元，在內需產業慘兮兮的情況下，全體上市櫃公司仍寫下好成績，這實在是很不容易。

謝金河PO文還指出，在國人慌張的時候，高盛集團給台股目標價上看19000點，這當中有5個要點，一是台灣企業72%營業額來自海外，疫情不會造成台灣經濟太大的影響；二是企業盈利增長全球最佳，今年不計台積電的盈餘成長率達47%；三是台股很便宜，不計台積電，本益比只有12.2倍，台股的股價淨值比、股東權益報酬率，都是亞太區最高；四是外資終將回補；五是台灣企業在綠能，人工智能，機器人，電動車布局很深。