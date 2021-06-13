以色列8個小黨達成一項政治奇蹟，透過合作與共識，成功逼退了長期執政的班傑明‧納坦亞胡(​Benjamin Netanyahu)， 結束了納坦亞胡的長期執政。這8小黨所推舉出的的新總理是納夫塔利·貝內特（Naftali Bennett），他來自一個小型極端民族主義政黨，但他將要維持執政聯盟之間的通力合作，還包括一個小的阿拉伯派系。

美聯社報導，納坦亞胡已執政創下紀錄的12年，每一次都有驚無險的通過每一次的政治危機，但是這個星期日他失敗了，8個政黨團結一致反對納坦亞胡，使得在星期日的投票，塔尼亞胡失去了他的總理寶座。

然而，新總理貝內特必須面對一個相當龐雜的聯盟，這個聯盟包括右翼、左翼和中翼政黨，甚至還有阿拉伯小派系，要維持運作相當困難，但往好方面想，這也可能是與巴勒斯坦和解的契機。

執政聯盟背後的主要推動者，是政治中間派的亞爾·拉匹德 (Yair Lapid)，如果新政府能維持較長的長時間，他將在兩年內成為下一任總理。

以色列議會，將會對新總理提出表決，總席次120 名成員中，執政聯盟有把握取得 61 票的微弱多數，在通過後將宣誓就職。

納坦亞胡對於自己的落敗顯然感到不甘心，他用激烈的言詞，比如「世界末日要到了」之類的話，猛烈抨擊新政府，並指責貝內特明明是右翼的身份競選，竟然與左翼合作，這根本是欺騙選民。目前尚不清楚納坦亞胡是否會出席新總理就職儀式，以及何時搬出官邸。

納坦亞胡是以色列歷史執政時間最久的總理，他曾經擔任總理兩次，第1次是1996~1999年，第2次是2009~現在，共擔任了 15 年的總理，比開國總理大衛·班-古里安(David_Ben-Gurion)的執政時間還略長。

軍人出身的納坦亞胡是著名的強硬派，在歐巴馬時期，他反對歐巴馬的和平政策，包括拒絕和平對話，也大力反對歐巴馬與伊朗達成的核協議時，也曾公開嚴詞批評。

到了川普上台後，川普承認有爭議的耶路撒冷是以色列的首都，並幫助促成以色列與4個阿拉伯國家的正常化協議，並且美國也退出了伊朗核協議，這是內坦亞胡相當風光的時候。

內坦亞胡將自己描繪成世界級的政治家，吹噓他與川普、與普丁都有相當好的關係，但是他的光環仍然快速消退， 反對人士說，內坦亞胡就是一個善用「分而治之」手段的政客，故意加劇以色列社會中猶太人和阿拉伯人之間的矛盾。

更大的危機是個人操守，2019年11月，他因詐欺、背信和受賄罪被法院起訴。雖然國會已要求他下台，但他直接拒絕，並且反向猛烈抨擊媒體、司法和執法部門，甚至指責對他操守的指控，就是一場政變。然而抗議的民眾變多了，從去年起，反納坦亞胡的抗議者開始在全國各地舉行每周集會，要求他辭職。

現年49歲的貝內特，曾經是納坦亞胡內閣的國防部長以及教育和經濟部長。貝內特出生於以色列海法市，他是來自加利福尼亞州舊金山的移民，2013年，放棄美國公民身份後加入以色列政壇。