潘美辰近期的大陸商演比以往少了三分之二。（翻攝潘美辰微博)

潘美辰日前在大陸注射新冠肺炎疫苗，事後表示「過程一點都不痛，也沒有任何感覺」，她的哥哥潘協慶13日受訪表示，在台灣的全家人都替妹妹感到開心：「妹妹注射後有打給媽媽，我媽在電話裡當場哭出來，女兒終於打疫苗、可以保護自己了，媽媽心中大石才總算放下。」

潘協慶與年約80多歲的潘爸、潘媽目前都在台灣，只有妹妹潘美辰仍在大陸工作，由於疫情肆虐全球，潘美辰目前在大陸每個月的活動，與疫情前相比只剩三分之一、約4場；潘美辰雖深耕對岸多年、人脈廣闊，但爸媽總是放心不下孩子，日前得知她接種疫苗，媽媽開心得落淚；潘協慶說：「當下我才知道，媽媽非常擔心女兒，畢竟她不在身邊、沒辦法就近照顧。」

潘爸高齡83歲，前年11月腦溢血引發器官衰竭，3度中風送醫治療後康復，目前狀況穩定，生活大小事都能自理，唯獨語言還有一些障礙、說話比較慢。而疫情前一直都有開班指導音樂操的潘媽，身體相當硬朗，這段時間她每天一早運動到中午開始下廚、打掃，兩位老人家天天追劇。

潘協慶說：「幸好媽媽認識菜市場的魚肉菜販，店家都會幫忙送到我家門口，如果要買必需品也由我一個人去。」他表示爸媽對台灣衛生安全有信心，即便有疫苗也希望讓前線醫護等有需要的人優先施打。