雲林縣北港鎮北港朝天宮每年端午連假，人潮都達數萬人，今年因疫情延燒，每天參拜人數不到百人，周邊有些店家擔心端午返鄉者傳染疫情，特地在連假期間暫時歇業，整個朝天宮商圈冷冷清清，是建廟300餘年來首見的情況。

全台3級防疫警戒，不僅各行各業受到衝擊，連每年有6、700萬人次遊客的北港朝天宮也大受影響，廟方表示，以往端午節是主要進香日之一，進香團與遊客數以萬計，廟埕、廟前中山路人山人海，現在只剩少數外來遊客與本地信眾參拜。

廟方說，之前SARS、2015年登革熱大流行、去年4月被列為疫情警示景點，都還有不少遊客前來參拜，但今年5月疫情大暴發後，大家都很配合防疫規定盡量少出門，因此往年人擠人的端午進香熱潮不再，是建廟以來首見的情況。

廟方為配合防疫，上個月16日起即不開放信眾入廟參拜，將正殿媽祖神尊迎請至最接近廟門的三川殿，在廟埕外另設參拜點，民眾可隔著廟埕遠望媽祖神尊參拜，現場提供酒精噴灑及口罩，以及點燈、添油香等服務。

朝天宮周邊店家指出，以往只要是星期假日或連續假期，糕餅店、特產店、小吃攤都大排長龍，現在整條廟前中山路空蕩蕩的，店員還比顧客多，有些店家乾脆停止營業休長期，只是面對租金壓力、沒有收入，不知還能撐多久。

有些店家平日尚有營業，但擔心端午連假外地遊客與返鄉人潮造成疫情傳染，特地在連假期間停止營業，店家強調此次疫情實在太嚴重了，寧願少賺一點，也不想冒著被傳染的風險做生意，希望疫情趕快退散，恢復正常生活。